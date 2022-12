Prende il via la rassegna di eventi natalizi targati TicketSms, leader nazionale nella vendita on line di biglietti per gli eventi amati dai clubber d’Italia. Serate a tema, festival di più giorni e serate musicali per tutti i generi. “Accendi le tue feste con TicketSms” è il titolo della rassegna con eventi in tutta Italia, gestiti tramite acquisto dei biglietti on line di TicketSms (www.ticketsms.it).

LOMBARDIA

In Lombardia si parte il 23 Dicembre con la serata Mamacita al Fabrique di Milano. Nella notte del 23 Dicembre, il Florida Club di Brescia si tinge di blu per lo show dell’attesissimo Rondo da Sosa. Fresco dal suo nuovo album “TRENCHES BABY”, l’artista promette una serata piena di Hit.

Il Capodanno si festeggia in the City al Fabrique di Milano, con lo show targato Radio 105 che animerà la fine del 2022 a suon di Hits. Con 5 sale e 5 generi musicali andrà in scena invece il Gran Galà di Capodanno della Discoteca le Rotonde, no stop fino alle 7 di mattina.

EMILIA ROMAGNA

Dalla Riviera Romagnola al territorio Reggiano, si comincia con un’antivigilia carica di hit. Venerdì 23 Dicembre ci sarà il The Night Skinny, che apre le danze del periodo natalizio al Numa Club di Bologna. Il 23 Dicembre il winter tour di Random una festa a caso torna invece al Teatro Verdi di Cesena. Outfit fuori di testa, animazione travolgente ed una selezione musicale super variegata sono la ricetta vincente di Random. Per gli amanti del genere, non poteva mancare l’appuntamento con uno dei pionieri di Zona 7 nel Modenese. La YoungStar Vale Pain sarà al Vox Club di Nonantola il 23 Dicembre.

Per Capodanno sarà una settimana carica di hit. Mamacita riscalderà il Numa Club di Bologna nella gelida notte di Capodanno con latin vibes. Non solo. Nel capoluogo emiliano andrà in scena, per la prima volta nella sua storia, CAPODANNO a PALAZZO nella splendida cornice del PalaDozza al centro della città con: M¥SS KETA, Diva pazzeska, che si esibirà assieme alle sue ragazze in un’esperienza extrasensoriale. Da segnalare anche venerdì 30 al Pentagono di Bormio il live de Il Pagante.

VENETO

Diversi eventi anche in Veneto. Il 23 Dicembre vedrà la partecipazione esclusiva dell’artista romano più amato di sempre al Radio Londra Disco Club di Este (PD): Tony Effe. Il 25 Dicembre Hugel, top dj francese da quasi 6 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, farà fuoco e fiamme dietro la consolle dello Storya Club di Padova.

Per i 90’s lovers il Natale perfetto è sicuramente al New Age Club di Treviso con l’irresistibile format Febbre a 90! Calore estivo e vibes latine saranno il cuore del party di Mamacita Christmas Edition alla Casa dei Gelsi la sera del 25.

Per gli inguaribili nostalgici suggeriamo il Capodanno 90 Wonderland a Treviso: il più Grande Capodanno anni 90 d’Italia. Cena e festa anche al Capodanno targato Storya a Padova. Per i 90’s lovers il Natale perfetto è sicuramente al New Age Club di Treviso con l’irresistibile format Febbre a 90! Infine il party di Mamacita all’ ExtraExtra di Padova per un Capodanno latino.

Eventi a portata di tap, dato che acquistare il biglietto è semplicissimo: si fa tutto on line su TicketSms. “La realtà di TicketSms oggi è il punto di riferimento per gli amanti del divertimento grazie alla facilità d’uso – spiega Andrea Vitali, ceo di TicketSms – bastano pochi tap per navigare tra i migliori eventi del momento, acquistare e recuperare il biglietto. Una volta acquistato, il ticket viene poi inviato tramite sms. Una volta arrivato sarà sufficiente aprire il messaggio e visualizzare il qr code per un ingresso veloce e assolutamente easy”.

