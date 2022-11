Nell’ambito di un’attività per il contrasto all’abusivismo commerciale, lo scorso 25 novembre, gli agenti del Gruppo operativo anti contraffazione (GOAC) della Polizia locale hanno sequestrato circa 16mila dispositivi contraffatti per telefoni, smartphone e tablet e più di 6mila prodotti elettrici pericolosi in quanto non conformi alle normative europee. Le perquisizioni sono state eseguite all’interno di alcune attività commerciali che si trovano tra Milano e Monza. Il valore totale della merce sequestrata è di circa 200mila euro.

In particolare tra gli articoli elettrici sequestrati vi erano interi bancali pieni di luci notturne e adattatori universali che una volta collegati alla presa elettrica presentavano un grande rischio di folgorazione per l’utente in quanto le parti interne non erano isolate in modo adeguato e sicuro. Al contrario, erano direttamente accessibili dall’esterno con la possibilità di un contatto con parti del corpo umano.

La perquisizione, protrattasi per diversi giorni, si è svolta in due distinte attività commerciali, tra cui un grosso distributore europeo con sede a Monza e si è conclusa con la denuncia di due cittadini cinesi per aver immesso sul mercato prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Il GOAC opera all’interno del Programma nazionale di azioni territoriali anticontraffazione promosso fin dal 2010 da Anci con il Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente rinnovato. I Comuni e le Polizie locali hanno infatti un ruolo di primo piano nella lotta alla contraffazione per la sicurezza di cittadine e cittadini e la tutela della filiera produttiva che opera in modo legale.

Comune di Milano

