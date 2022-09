Nella Casa dello Sport di Sky, arriva la novità della Coppa Davis (Davis Cup by Rakuten Finals). Appuntamento con la fase a gironi dal 13 al 18 settembre su Sky e in streaming su NOW per ammirare ancora una volta tante stelle del tennis, impegnate nella competizione per nazioni più importante e prestigiosa al mondo.

Sky dedicherà all’evento due canali, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con studi dedicati pre e post match.

Con Belgio-Australia, valido per il Gruppo C, e Argentina-Svezia, del Gruppo A, prende il via domani la fase a gironi dell’edizione 2022, che avrà tra le grandi protagoniste anche l’Italia, inserita proprio nel Gruppo A con argentini e svedesi e insieme alla Croazia, finalista nel 2021. In palio, due posti per ogni girone per la fase finale che si disputerà a Malaga, in Spagna, dal 21 al 27 novembre, sempre live su Sky e NOW.

La programmazione della fase a gironi di Coppa Davis su Sky e in streaming su NOW

Martedì 13 settembre – Prima giornata

Ore 14 Belgio-Australia Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15 Argentina-Svezia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mercoledì 14 settembre – Seconda giornata

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15 ITALIA-Croazia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 17 Stati Uniti-Gran Bretagna Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì 15 settembre – Terza giornata

Ore 14 Francia-Australia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15 Croazia-Svezia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 16 settembre – Quarta giornata

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15 ITALIA-Argentina Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(fino alle 16 anche su Sky Sport Tennis)

Ore 16 Spagna-Canada Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sabato 17 settembre – Quinta giornata

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 15 Croazia-Argentina Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 17 Stai Uniti-Olanda Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 18 settembre – Sesta giornata

Ore 14.30 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 15 ITALIA-Svezia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21 “Studio Tennis” Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sky Tennis

