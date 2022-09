Case Aler, arrivano 3,5 milioni di euro per fasce deboli

È di oltre 3,5 milioni di euro la somma messa a disposizione dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, per ‘abbuonare’ il canone di locazione degli inquilini over 70 assegnatari di alloggi di servizi abitativi pubblici delle Aler.

La somma complessiva messa a disposizione per il 2022 dalla Giunta della Regione Lombardia ammonta dunque a oltre 5,5 milioni di euro.

L’obiettivo del provvedimento è sempre quello di ‘abbuonare’ canone per gli inquilini over 70, appartenenti alle fasce più deboli, che si sono distinti, a partire dalla data di assegnazione dell’alloggio, per il regolare pagamento delle spese, del canone sociale di locazione e delle spese per i servizi dovute all’Azienda lombarda di edilizia residenziale.

Presidente Regione

“Un ulteriore e importante segnale – commenta il presidente della Regione – verso chi rispetta le regole e, anche a causa delle generali difficoltà economiche, fatica ad affrontare le spese quotidiane. Un provvedimento particolarmente apprezzato e che conferma la grande attenzione che Regione Lombardia mette in campo nelle politiche sociali, con particolare attenzione agli anziani”.

Aler Milano

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia