Dopo il successo di MILANO HAPPY JAZZ FEST,il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz che ha ospitato oltre 90 musicisti nazionali e internazionali di hot jazz, SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) ritorna con la sua programmazione settimanale e con i suoi nuovi appuntamenti musicali e non solo.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Mercoledì 21 settembre torna Cristal Milonga, l’appuntamento più atteso del mondo del tango (ingresso a pagamento). Suonano Trio di Tango, con il loro spirito attuale e milonguero, faranno un viaggio attraverso i classici degli anni ’50 e i tanghi attuali. La selezione musicale è di Roberto Nicoli Dj.

Giovedì 22 settembre serata “Barbera & Champagne” con i Teka P in formazione trio, che alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 23 settembre “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con i MahBuhBah, in un concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage. A seguire il dj set di Alex Biasco.

Sabato 24 settembre “Holy swing night” (con la direzione artistica di Mauro Porro) Sul palco i Jumping Jive, con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento). A seguire swing Dj Set Fabio Rutigliani.

Domenica 25 settembre lo Spirit de Milan sarà aperto anche a pranzo e torna la sua formula brunch irlandese. Poco dopo pranzo, il live di The Strawboys, un gruppo noto per comparire all’improvviso durante gli eventi importanti, formato da musicisti con grande esperienza alle spalle e che coinvolge il pubblico nelle danze.

E per non farsi trovare impreparati, tante lezioni di ballo prima del live: per i bimbi dalle 13:30 alle 14 e per i primi passi adulti dalle 14 alle 14:30.

Alle 22, invece, i Nylon, progetto che pesca dal cantautorato sporcandolo musicalmente con rock, pop, jazz, musica gitana, balcanica etc.

Da segnare in agenda l’appuntamento del 2 ottobre con il WUNDER MRKT! Lo Spirit de Milan si popolerà quindi di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

