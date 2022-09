SKEL MUSIC SCHOOL, la scuola di musica moderna di Segrate, alle porte di Milano presenta i nuovi corsi che inizieranno dal 03 Ottobre 2022.

Fra le tante novità anche una nuova formula per studiare musica: i TEAMS! Infatti, oltre ai corsi individuali standard per il canto moderno e per tutti gli strumenti, quest’anno la SKEL MUSIC SCHOOL sarà all’insegna della socialità, del divertimento e del fare musica in modo collettivo.

I Teams sono delle squadre formate da piccoli gruppi di allievi da 3 a 10 capitanati da un professionista della disciplina che mira a preparare il suo gruppo per un’esibizione finale in teatro.

Si terrà dal 19 al 24 settembre l’OPEN WEEK SKEL MUSIC SCHOOL che permetterà a chi lo desidera di provare gratuitamente i corsi prima di iscriversi. La prova consiste in un incontro di circa mezz’ora con l’insegnante e il corso scelto che andrà prenotato online.

Nell’occasione sarà inoltre possibile visitare la scuola, incontrare lo staff della Skel e avere tutte le informazioni.

Qui il link per l’iscrizione alla prova: https://www.skelmusicschool.it/prenotalaprovagratuita

TUTTE LE INFO SU: https://www.skelmusicschool.it

