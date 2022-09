Festival OFF – Festival del giornalismo culturale

11 settembre 2022 ore 17:00 Museo Tattile Statale Omero, Ancona

Il digitale sulla punta delle dita per una cultura accessibile nell’era digitalizzata. L’evento è parte del calendario Festival OFF per il l Festival del Giornalismo (dal 7 al 9 ottobre anche ad Urbino),che quest’anno giunge alla decima edizione, e affronta il tema “Dal web alla Terza, la vita della cultura nel mare della rete”

Presenti al dibattito i relatori:

-Cinzia Dal Maso (collabora con Repubblica, Il Sole 24 )

-Luca Dal Pozzolo (responsabile dell’area ricerca di Fondazione Fitzcarraldo, dirige l’Osservatorio Culturale del Piemonte)

– Fabio Fornasari (architetto, collabora con il Museo Omero realizzando allestimenti accessibili)

-Edoardo Fleischner (docente di Scrittura crossmediale e di Comunicazione digitale alla Facoltà di Sociologia dell’Università Statale di Milano

-Aldo Grassini(Presidente del Museo Tattile Statale Omero)

-Luca Tremolada (per il Sole 24 Ore coordina il canale Tecnologia e scrive nella redazione scientifica di Nòva 24).

–Lella Mazzoli, moderatrice dell’evento nonché professore emerito di Sociologia della Comunicazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ideatrice e coordinatrice del Festival con Giorgio Zanchini.

Ingresso è libero.

Durante l’evento è garantito il servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il dibattito verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Museo Tattile Omero di Anconae al termine del dibattito è prevista una visita guidata alla collezione museale per tutto il pubblico.

https://www.museoomero.it/

www.festivalgiornalismoculturale.it

