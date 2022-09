Escono il 9 settembre raccolte in un unico volume intitolato MISTER NO. LA GUERRA IN EUROPA tre storie di Mister No che raccontano le sue esperienze sul fronte europeo durante la Seconda Guerra Mondiale. Le tre avventure vedono i soggetti e le sceneggiature di Luigi Mignacco, Guido Nolitta e Michele Masiero e i disegni di Ferdinando Tacconi e Roberto Diso.

Ripercorriamo così, tra Montecassino e le Ardenne, le drammatiche avventure del soldato Drake impegnato a pilotare aerei bombardieri, schivare pallottole in missioni estremamente pericolose e rischiare la vita in compagnia di commilitoni giovani e inesperti. Inoltre, una volta giunto in Italia, Mister No si troverà a contatto con l’affascinante mondo degli antichi Etruschi, fra scavi archeologici abusivi, fanatici senza scrupoli e vittime sacrificali…

Il volume è arricchito dall’introduzione di Luca Barbieri.

