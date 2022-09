“Thriller”, l’iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest’anno compie 40 anni e, per celebrarlo, Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno annunciato l’uscita di un’esclusiva riedizione che sarà disponibile dal 18 novembre.

Da ora in pre-order https://michaeljackson.lnk.to/40thriller

“MICHAEL JACKSON THRILLER 40” conterrà un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album con alcune sorprese per i fan, inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione di Thriller e mai pubblicati.

Thriller sarà disponibile anche nella versione LP UltraDisc One-Step 180g 33RPM realizzata da Mobile Fidelity. Masterizzato dai master analogici originali, stampato da RTI e rigorosamente limitato a 40.000 copie numerate, il SACD ibrido di Thriller presenta l’album in modo realistico (un set UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP di Thriller 40 sarà pubblicato prossimamente).

Diverse attività sono in programma da qui alla fine dell’anno per onorare quest’opera di Michael che ha battuto il record di 8 Grammy vinti, ha infranto le barriere musicali e cambiato per sempre le frontiere della musica pop e dei video.

L’album Thriller è stato infatti per 500 settimane nella classifica di Billboard e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita il 30 novembre del 1982. La prima di queste iniziative è il lancio di nuovi prodotti con lo speciale logo Thriller 40, ora disponibile esclusivamente attraverso il webstore MichaelJackson.com.

La musica di Thriller e degli altri album di successo di Michael, è presente nello spettacolo di successo di Las Vegas Michael Jackson ONE, al Michael Jackson ONE Theatre di Mandalay Bay Resorts and Casino e nell’acclamato musical di Broadway MJ The Musical al Neil Simon Theatre di New York.

Michael ha venduto oltre 1 miliardo di dischi e rimane uno dei migliori artisti al mondo in termini di views.

