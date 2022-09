Fiore all’occhiello della programmazione dello Spazio Teatro 89 di Milano, la nuova stagione della rassegna di spettacoli per l’infanzia «Teatro Piccolissimo… e non solo» scatterà a inizio ottobre con 14 appuntamenti in agenda fino al prossimo mese di marzo, con un’attenzione particolare ai baby-spettatori, quelli fino ai cinque anni di età.

Sul palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 si alterneranno alcune delle più note e apprezzate compagnie teatrali del settore.

La nuova stagione di «Teatro Piccolissimo… e non solo» verrà inaugurata domenica 9 ottobre(ore 11, ingresso 8 euro) con “Le stagioni di Pallina” della compagnia Teatro all’improvviso (premio ETI-Stregagatto nel 2004 come miglior spettacolo per l’infanzia).

Indicato per un pubblico di età compresa fra due e cinque anni, “Le stagioni di Pallina” racconta la storia di una semplice pallina che, cambiando colore, si trasforma in molteplici oggetti e in diversi personaggi: come molte produzioni della compagnia mantovana, anche questo spettacolo si propone di stimolare il pensiero, le emozioni, il gioco e l’astrazione dei bambini. Per spiazzarli, coinvolgerli e provocarli.

La nuova stagione per l’infanzia dello Spazio Teatro 89 si divide in due momenti: la prima parte è in programma fino al 18 dicembre; la seconda scatterà il 15 gennaio, dopo la pausa natalizia.

Teatro Piccolissimo… e non solo – Stagione 2022/2023

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901. Email:info@spazioteatro89.org; on line: www.spazioteatro89.org

Inizio spettacoli: ore 11.Biglietto: 8 euro.

