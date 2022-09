Il Mondo di Karma, l’innovativa serie animata per bambini di Chris “Ludacris Bridges” è tornata con una quarta stagione, il cui lancio globale è previsto il 22 settembre su Netflix. La prima stagione ha debuttato su Netflix ad ottobre 2021 in 190 paesi e 22 lingue, raggiungendo la Top 10 di Netflix Kids in 42 paesi e ricevendo tre nominations per gli NAACP Image Awards negli Stati Uniti.

Una seconda stagione è stata lanciata a marzo e una terza a luglio, le partnerships globali includono Mattel, Scholastic e Universal Music. Il Mondo di Karma vanta una forte offerta su YouTube con canali che comprendono 13 lingue e più di 50 milioni di views ad oggi. La quarta stagione comprende temi come collettività, amicizia, razzismo e propone uno special di 3 episodi.

Il Mondo di Karma si basa su un’idea creata dal pluripremiato rapper, attore, produttore, impresario e filantropo Chris “Ludacris” Bridges (Fast and Furious, Fear Factor, Crash) ed è il racconto di crescita di Karma Grant, un’aspirante artista musicale e rapper con un grande talento e un cuore ancor più grande.

Ogni episodio è caratterizzato da musica hip-hop, abbigliamento streetwear, coreografie originali e dal suo inconfondibile senso dell’umorismo. La serie si focalizza su tematiche come l’espressione di se stessi, identità, creatività e l’importanza della comunità.

La stagione 4 introduce nuovi personaggi e nuove tematiche, approfondendo argomenti come l’influenza dei coetanei, la sneaker culture, l’empowerment femminile, dislessia e molto altro.

Il Mondo di Karma è prodotta dal principale creatore, produttore e distributore, 9 Story Media Group, in partnership con lo studio Brown Bag Films, nominato agli Oscar e con sede a Dublino, così come con Karma’s World Entertainment, la società di produzione di Chris Bridges.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia