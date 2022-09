FIAB: Settimana Europea Mobilità 16-22 settembre

La mobilità in bicicletta è la soluzione più sana, più sostenibile e alla porta di tutti, per un cambiamento ormai necessario.

Le occasioni per salire in sella non mancano: dal Bike To Work Day (Giornata Nazionale Bike To Work) di venerdì 16 settembre in cui tutti possono provare a percorrere il tragitto casa-lavoro in bici, alle tantissime iniziative nel fine settimana 17/18 settembre del Park (ing) Day dove i parcheggi auto saranno temporaneamente destinati a luoghi di socialità e intrattenimento.

E ancora, la sfida #carfreeweek per chi vuole vivere l’intera settimana rinunciando all’uso dell’auto; e le centinaia di altri eventi aperti a tutti (presentazioni, gite, cacce al tesoro, visite guidate, pedalate a tema, iniziative per famiglie e bambini, corsi di ciclofficina, e tanto altro) racchiusi nel calendario di FIAB sul sito www.andiamoinbici.it

Per le aziende della città metropolitana di Milano e i loro dipendenti torna, inoltre, la Milano Bike Challenge, l’unica gara gratuita che premia le aziende bike-friendly capaci di mettere in sella il maggior numero di collaboratori entro il 31 ottobre.

