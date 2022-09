Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro, Ditonellapiaga sbarca il 5 settembre al Lido di Venezia. L’occasione è il live per “Indie Jungle Fest”, unico evento musicale esclusivo organizzato durante la 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica da Sky Arte per presentare la terza stagione del noto programma televisivo dedicato al mondo della musica live.

Sul palco, Margherita Carducci – vero nome di Ditonellapiaga – porterà i brani del suo acclamato album d’esordio Camouflage, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2022 per la sezione Opera Prima. Ad accompagnarla i suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro Casagni alla batteria e Adriano Matcovich al basso e moog (Aeroporto Nicelli, ore 22, Via Morandi 9 – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

“Portare “Camouflage” nella città che galleggia sarà un vero onore e una grande sfida, Venezia d’altronde ne è l’emblema stesso, e il duello continuo tra l’uomo e l’acqua è forse il motore che la tiene a galla. Io non vedo l’ora di portare sul palco la mia energia e la mia leggerezza, forse le stesse che mantengono questa città surreale sul pelo dell’acqua.” Racconta Margherita.

Camouflage, uscito lo scorso gennaio per Dischi Belli/BMG, è il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Tredici brani – tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche – che costituiscono un caleidoscopio di emozioni, amori, ricordi, paure e insicurezze, sogni e aspirazioni, delusioni e rinascite.

Infine continua il tour che la sta consacrando come una delle più importanti protagoniste della nuova musica pop italiana – organizzato da Magellano Concerti – e che farà tappa per le ultime date, prima di rientrare in studio a ottobre per il secondo album: il 2 settembre a Cella Monte (AL) per Jazz:Re:Found, il 10 settembre a Bergamo per NXT Station, l’11 settembre ad Alghero (SS) per Alghero Spotlight Festival, il 16 settembre a Roma per lo Spring Attitude Festival e infine l’1 ottobre a Faenza (RA) per il MEI dove ritirerà la targa MEI – Exitwell come miglior artista dell’anno.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia