Quanto è importante la creatività?

A volte si sottovaluta, ma il suo valore è davvero fondamentale nella vita. Uscire fuori dalla routine, avere una mente elastica, vedere le cose da un punto di vista diverso, inventare soluzioni per risolvere problemi di varia natura.

Tutto questo, e tanto altro, si deve alla capacità di utilizzare il proprio pensiero creativo. Stimolarlo in età infantile può rivelarsi un prezioso insegnamento per il futuro.

L’EVENTO

Proprio su questo concetto si basa il mondo della magia. Da Mago Merlino a Harry Potter, un crescendo di emozioni, colori e stupore che si trasforma in curiosità. Ed ecco che per sottolineare l’importanza di questo messaggio arriva il “Battesimo della Bacchetta Magica”. Il 15 settembre il Club Magico Roma “Lamberto Desideri” aprirà le sue porte ad appassionati e curiosi presso “Spazio Tiburno” in via Tiburno, poco distante dalla Stazione Tiburtina.

Lo strumento magico attraverso il quale celebri fate, maghi e streghe, mostrano i loro poteri nei film e nei cartoon, nella vita vera ovviamente non compie nessun reale prodigio. I professionisti delle arti magiche lo considerano semplicemente una sorta di simbolo. Tutti i bravissimi prestigiatori ed illusionisti, infatti, solo attraverso lo studio, l’esercizio e l’abilità, riescono a salire su un palco per far sparire oggetti, carte, corde oppure indovinare a distanza pensieri di varia natura.

Alcuni dei protagonisti della scuola più antica d’Italia, appunto il Club Magico Italiano, saranno presenti nella sede romana nella quale il 15 settembre, dalle ore 18.00, sarà inaugurato il “nuovo anno magico”.

Grandi talenti si alterneranno sul palcoscenico per far sognare con le proprie performance ma soprattutto per insegnare, gratuitamente in occasione dell’open day, i segreti che si celano dietro le quinte di un trucco. La magia può aiutare bambini e ragazzi a sviluppare la propria autostima, superare la timidezza, scoprire il proprio talento ed acquisire la consapevolezza del fatto che in ognuno di noi ci sono poteri speciali.

GLI OSPITI

Tra gli ospiti della giornata: Andrea Paris, vincitore del talent televisivo “Tu si Que Vales”; Luca Bono, il primo campione italiano di magia; Ottavio Belli, illusionista di fama internazionale; Raffaello Corti, lanciatissimo mago comico della tv e del social Tik Tok.

Regia degli spettacoli della serata: Davide Spada. Presente il presidente Riccardo Bramati, che farà gli onori di casa.

A coloro che avranno voglia di imparare o cimentarsi in qualche prodigio sarà concesso il “Battesimo della Bacchetta Magica”, una certificazione insolita, originale, che potrà dare l’avvio ad una passione vera e propria nell’affascinante e coloratissimo regno della magia.

Appuntamento da non perdere, quindi, il 15 settembre ore 18.00 in via Tiburno a Roma con ingresso rigorosamente gratuito. Info: 335 1659476 oppure www.clubmagicoroma.it

