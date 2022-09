Riprendono su Rai Yoyo le nuove avventure di Pinocchio e Freeda che stanno entusiasmando il pubblico italiano e internazionale. Da mercoledì 14 settembre, proprio con il ritorno a scuola, i nuovi episodi di Pinocchio and Friends accompagneranno i bambini con le loro divertenti gag magistralmente animate e avventure ricche di grandi valori.

Il successo animato creato da Iginio Straffi, realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi, torna a poco meno di un anno dal suo debutto con nuovi entusiasmanti episodi, che andranno in onda alle ore 19.10, con replica il giorno successivo alle ore 14.05.

La serie, ispirata all’intramontabile classico di Collodi e ambientata nel mondo contemporaneo, incoraggia i bambini a seguire i loro sogni con storie spensierate, avventurose, e ricche di colpi di scena. Pinocchio e Freeda, insieme al Grillo Parlante incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, sono pronti a stupire il pubblico con i nuovi episodi, e una seconda stagione già in produzione!

Le figurine

E in concomitanza con i nuovi episodi, arriva in edicola la collezione ufficiale di figurine, edita da Tridimensional, casa editrice de Gruppo Rainbow: un appuntamento imperdibile per tutti i piccoli fan di Pinocchio e i suoi amici! La collezione è composta da 192 figurine, con le speciali fustellate e olografiche. Nello starter pack si troverà l’album e 15 figurine. E in regalo insieme al prossimo numero della rivista ufficiale in edicola dal 25 settembre, l’album e 5 figurine.

Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio leader a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo per contenuti, licenze e merchandising.

Oltre all’ampio portfolio di IP di successo create, in oltre 25 anni di crescita Rainbow ha acquisito lo studio Bardel Inc., più volte vincitore di Emmy Awards® per ampliare l’offerta servizi di animazione CGI e VFX, e ha acquisito la società italiana Colorado Film per espandersi in produzioni live action di alta qualità. Creando e distribuendo IP originali per tutta la famiglia e raggiungendo oltre 150 paesi, Rainbow è sinonimo di eccellenza e creatività Made in Italy e si colloca tra i Top Global Licensor al mondo con oltre 500 licenze attive.

Guarda la clip di Pinocchio and Friends alla Rainbow, nel luogo dov’è nato!

