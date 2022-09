Il leone d’oro della 79esima edizione della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia 2022 è andato a “The beauty and the bloodshed“, il documentario di Laura Poitras.

Sinossi

“The Beauty and the Bloodshed” esplora la vita e la carriera della fotografa e attivista statunitense Nan Goldin. Documenta la sua lotta contro la famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, che produce ossicodone ed è ritenuta responsabile dell’epidemia di overdose da oppioidi negli Stati Uniti.

La regista Laura Poitras

“Nonostante non sia un documentario”, dice la regista Laura Poitras, “non possiamo non pensare al personaggio di questo film, che attualmente è in prigione. Non possiamo non pensare ai tanti registi che ora sono imprigionati nel mondo”. Il ringraziamento di Laura Poitras è anche alla Mostra del Cinema di Venezia: “Grazie al Festival per aver compreso l’importanza del cinema”.

Leone d’Argento

Leone d’Argento per “Bones and all” di Luca Guadagnino.

Sinossi

Maren e Lee, sono due teenager protagonisti di una storia d’amore tormentata e insolita. Fin da piccoli devono gestire un impulso irrefrenabile: hanno fame di carne umana. Dopo l’aggressione di Maren a una compagna di scuola, il padre la abbandona e lei deve cavarsela da sola. Mette tutte le sue cose in uno zaino e comincia a viaggiare per gli Stati Uniti per ritrovare sua madre. Lungo la strada incontra alcuni individui con la sua stessa dipendenza che cambieranno la sua vita e il suo modo di gestire questo oscuro bisogno.

Il regista Luca Guadagnino

“È un grande onore questo premio, un ringraziamento molto sentito alla Biennale – ha detto il regista dal palco – Non sarei qui stasera se non fosse per Alberto Barbera da quando decise di invitare quel folle mio film vent’anni fa The protagonists. Fare film è la mia vita, lo faccio fin da quanto avevo 8 anni con i miei Super8 e grandi compagni di viaggio che sono qui stasera. Il cinema non conosce geografia e non conosce confini per questo dedico il premio a Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof arrestati dal governo iraniano. Viva loro, viva la sovversione e viva il cinema!”.

