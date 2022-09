È finita l’attesa per il concerto italiano degli EVANESCENCE e i WITHIN TEMPTATION. Le band, capitanate da due delle donne più iconiche e creative del rock contemporaneo – Amy Lee e Sharon Den Adel, uniscono le forze per Worlds Collide Tour che toccherà l’Italia per un’unica data, giovedì 10 novembre al Mediolanum Forum di Milano, prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

Den Adel commenta così la tournée: «Questo sarà un tour che non vorrai davvero perdere. È stato davvero stupendo incontrare Amy e la band. Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!»

Anche Amy Lee commenta: «Siamo super contenti di unire le nostre forze con Within Temptation, per quello che sarà un tour epico. Ci sono state persone che ci hanno chiesto di collaborare insieme, da molto tempo, e promettiamo che l’attesa ne varrà la pena! Non vedo l’ora di sentire la meravigliosa voce di Sharon tutte le sere! »

Gli statunitensi pluripremiati ai Grammy Awards EVANESCENCE nascono nella metà degli anni ’90 e lasciano un segno in tutto il mondo: per la prima volta l’attenzione pubblica è sulle donne del rock. La band debutta nel 2003 con “Fallen”, l’album che ne consacra il successo.

I WITHIN TEMPTATION sono i leggendari capostipiti della musica symphonic & gothic, e collezionano oltre due decenni di attività: dal contratto con Universal Music Germania, con una partnership con Spinefarm Records per Nord America e Regno Unito, è nato “Resist”, ultimo progetto discografico della band, pubblicato il 1° febbraio del 2019.

Special guest dello show saranno gli SMASH INTO PIECES, gruppo alternative rock svedese presente nel panorama musicale europeo da oltre 12 anni.

I biglietti per la data milanese sono disponibili su vivoconcerti.com.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

