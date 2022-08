“Windows of my house”: nuovo EP dei Baseball Gregg

Lunedì 29 agosto 2022 è in uscita per Z Tapes e La Barberia Records “Windows of my house“, il terzo EP tratto da “Pastimes”, il nuovo album dei Baseball Gregg composto per la prima volta con la band al completo e in uscita venerdì 23 settembre.

Dall’arrivo di Sam in Italia a fine 2021, infatti, la formazione italo-californiana ha realizzato venti brani che verranno distribuiti nel corso di tre mesi in altrettante release discografiche per poi confluire in un Full Length.

Se “Parrots and the Park“, il primo EP della serie, uscito a giugno, offriva uno sguardo inedito su un’atmosfera tranquilla e silvestre, e il successivo “A Life Designed for Fun” riportava le sonorità del duo nei territori a loro più cari, il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di EP rischia territori inesplorati per i Gregg, che si concedono a seduzioni soviet-wave, twee-punk e in generale a BPM elevati per il pogo.

La colonna sonora di un viaggio estivo verso terre inesplorate.

“Windows of My House” è – come per I due titoli precedenti – un verso di un brano contenuto nell’EP: nello specifico si tratta di “Holobiont“, un brano scritto a quattro mani da Sam Regan e Luca Lovisetto che indugia ancora una volta sul rapporto tra noi e gli altri, il significa di unità e corporalità, e l’unione tra noi e gli organismi che ci compongono.

