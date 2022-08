I proprietari disperati offrono ricompensa a chi darà informazioni per il ritrovamento

E’ fuggita sabato 7 agosto da un appartamento di via Cavour a Novate Birba, una gattina rossa e bianca di due anni e mezzo, sterilizzata e microcippata.

Affidata a parenti dai proprietari partiti per le vacanze, ha colto l’occasione di una finestra aperta per lanciarsi nel giardino sottostante e sparire nel nulla.

Allertate le volontarie dell’associazione Nidia, che hanno immediatamente dato inizio alle ricerche, creando punti cibo, affiggendo volantini e monitorando costantemente la zona, purtroppo senza risultati. Si teme per la vita della micina, che forse sta cercando disperatamente di tornare a casa in via Baranzate. Impresa non facile, data la distanza e gli innumerevoli pericoli a cui potrebbe andare incontro, senza considerare che senza cibo e acqua i suoi giorni sono contati.

I proprietari disperati chiedono l’aiuto di tutti, chiunque dovesse avvistarla è invitato segnalarlo immediatamente ai numeri 338 1034804, 3735308371 o 349 7534067 a qualsiasi ora del giorno o della notte. E’ prevista una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per il ritrovamento di Birba.

Nidia ODV

