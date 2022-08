Eccoci nuovamente con Smemo Camp2 , il primo social talent show italiano

Dal 29 agosto parte la web content factory di Smemoranda e 10 TikToker si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Perfect Creator

10 Creator, 4 settimane, un solo vincitore: The Perfect Creator.

Dieci concorrenti, tutti creator emergenti, conviveranno 24 ore su 24 in una content house per esprimere la propria identità e creatività. Sfide da vincere quotidianamente , davanti a una giuria popolare accompagnata da un team di professori ,dove tutti insieme decreteranno il creator perfetto

I PROTAGONISTI DELLO SMEMO CAMP2

10 profili scelti sui social per le skills nel rappresentare le proprie passioni, proprio come la Smemo 2023. Ogni copertina, infatti, è dedicata a un tema per cui i teen vanno “freaking out ”:la moda, i manga, il gaming, l’ecosostenibilità, l’amicizia, i tatuaggi, l’inclusione, l’arte, la libertà.

Ecco protagonisti dello Smemo Camp2:

IG: @wendzy_ IG: @shioriboh IG: @giuseppedilillo_ IG: @annaricciuti

IG: @infernal_beatbox IG: @isthatgin_ IG: @ilsolitomute IG: @botticellisilvia

IG: @il_dexter IG: @feforico

IL FORMAT

Smemo Camp è un progetto a immagine e somiglianza della GenZ; 1 10 creator saranno riuniti in una content house, con la presenza di coach specializzati che insegneranno come come creare contenuti d’impatto per i social. i 10 giovani sono aspiranti influencer alle prese con continue sfide all’interno della house .

Il talent sarà visibile sulle varie piattaforme social TikTok, Instagram e YouTube – a partire dal 29 agosto e con una diretta il 27 settembre. Solo allora sapremo chi sarà il vincitore dello Smemo Camp2: il nuovo Perfect Creator!

Guarda il teaser di Smemo Camp2:

