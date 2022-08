È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale “Lost”, il nuovo singolo di ROBBIE WILLIAMS che anticipa l’album celebrativo dei suoi 25 anni di carriera “XXV”, in uscita il 9 settembre.

L’album verrà pubblicato in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), ed già disponibile in pre-order (https://robbiewilliams.com/pages/rwxxv).

L’inedito, presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed è un brano commovente nel classico stile Robbie Williams, con un testo toccante, parti al pianoforte e archi crescenti.

Come lo stesso artista dichiara, «“Lost” parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati».

L’album “XXV” conterrà le più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. È già disponibile in digitale nella nuova versione orchestrale la hit “Angels” (https://sme.lnk.to/RobbieWilliams-Angels).

All’interno dell’album, oltre al nuovo singolo “Lost”, ci saranno gli inediti “Disco Symphony”, “More Than This” e “The World and Her Mother”.

Inoltre, l’artista sarà in tour nel Regno Unito e in Irlanda in autunno.

