Trent’anni di vita è un pezzo di storia, tanti quanti sono stati quelli vissuti da Guido Ceronetti, erudito e sensibile poeta, filosofo, artista, traduttore, che nel borgo toscano di Cetona, in provincia di Siena, dopo esservi trasferito, vi ha vissuto fino all’età di 91 anni.

Scomparso il 13 settembre 2018, Cetona celebra Guido Ceronetti, per il quarto anno consecutivo, con una tre giorni dal 22 al 24 agosto 2022, per ricordare, riscoprire e celebrare l’identità di un uomo culturalmente complesso, che proprio a Cetona aveva deciso di ritirarsi per condurre una vita quasi ascetica.

I protagonisti saranno gli attori del Teatro dei Sensibili. Quel teatro, definito di ‘appartamento’, fu fondato nel 1970 nell’abitazione di Albano Laziale di Guido Ceronetti insieme alla moglie Erica Tedeschi, un teatro inizialmente riservato a ‘pochi intimi’ (tra cui Eugenio Montale, Guido Piovene, Natalia Ginzburg, Federico Fellini, Luis Buñuel) che, negli anni, prima è divenuto itinerante e poi pubblico (dal 1985).

Partirà dunque il 22 agosto e durerà tre giorni, fino al 24 agosto, “Storie di un angelo ferito” l’omaggio a Guido Ceronetti promosso dal Comune di Cetona e dall’Associazione Aquilegia (Aquilegia, una pianta erbacea perenne che cresce spontaneamente sulle Alpi, che dette il titolo alla prima opera narrativa di Ceronetti nel 1973), di cui fanno parte un bel gruppo di artisti che metteranno in scena tre giornate di eventi culturali ispirati dal corposo lavoro culturale e nel ricordo di Guido Ceronetti.

“Storie di un angelo ferito – Cetona omaggia Guido Ceronetti”, è realizzato dall’Associazione Aquilegia, con la Direzione artistica di Luca Mauceri, il coordinamento organizzativo di Laura Fatini ed Eleni Molos e il sostegno del Comune di Cetona.

Il programma prevede una serie di eventi (nella Sala Ss. Annunziata, in Piazza Garibaldi, la piazza centrale e altri luoghi del borgo senese) con spettacoli di prosa, musica, e molto altro, per mettere in rilievo come Guido Ceronetti, la cui identità è impossibile contenere in un’unica definizione, uomo eclettico e visionario, seppe essere lucido commentatore del contemporaneo

Associazone “Aquilegia”

