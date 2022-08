ACI Milano e M5 hanno presentato alla stazione metropolitana milanese Bignani ,linea lilla , la veste grafica di un convoglio per festeggiare i 100 anni dell’Autodromo nazionale di Monza ,quindi per un mese circa uno dei treni di questa linea metropolitana vestirà i panni dell’Autodromo più popola d’Italia.

Mobilità sostenibile è la promessa dell’Assessore ai Trasporti che evidenzia il piano da più di 250 milioni per prolungare la linea 5 – l’unica driveless tra le linee metropolitane milanesi – progetto in ottica futura di prolungarla dalla stazione Bignani, fino a Monza, creando la una sorta di via dello sport per il quale la Regione Lombardia sta sostenendo per concepire nuovi e importanti interventi .

In programma anche la creazione di punti di interscambio tra i nodi principali tra Stazione FS, autostazione bus e Polo Istituzionale di Monza, potenziando l’utilizzo di un trasporto più sostenibile tra ferro – gomma.

Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano – sottolinea con questo nuovo programma di collaborazione con la M5, il ruolo istituzionale di soggetto promotore dello sport automobilistico e delle avanzate forme di mobilità, il cui ampliamento consentirà di collegare, nel prossimo futuro, importanti aree della città di Monza – e l’Autodromo – alla città di Milano”. “Sono convinto che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dal tema della mobilità urbana e locale abbiano il compito di avanzare proposte innovative e tecnologicamente avanzate per coniugare nel migliore dei modi le esigenze di mobilità dei cittadini” ha concluso Geronimo La Russa.

