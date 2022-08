“FRATELLI DI CROZZA” dal 23 settembre sul canale NOVE alle 21.15 ; probabilmente non casuale la messa in onda a due giorni dalle prossime elezioni , con la sua tagliente satira politica.

Il programma più seguito del venerdì sera in tv , torna con la seconda parte della nuova stagione e aprono le prevendite dei biglietti per assistere alle puntate dal vivo previste da fine settembre in poi .

“FRATELLI DI CROZZA” sarà visibile anche in streaming su Discovery+ in streaming e on demand , la piattaforma del gruppo Warner Bros e con in esclusiva gli episodi completi delle passate stagioni.

“Fratelli di Crozza” è un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi.

Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Insomma ,un team consolidato .

www.ticketone.it

https://nove.tv/fratelli-di-crozza/

