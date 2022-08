All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto si conclude la terza edizione del festival Le vie del Melograno, ideato e diretto da Nabil Bey, cantante, autore e compositore di origine palestinese, voce dei Radiodervish.

Domenica 21 agosto (ore 21:30 – contributo associativo 8 euro) spazio a Nodi, la via dei canti dei Mesudì che, come vento, increspa le onde, spinge genti e barche, vicino, lontano tra profumi, colori, storie e parole, evocando panni al sole, fa ombra sulle sedie, nei vicoli, dove il racconto prende vita, diventa suono, corre di voce in voce, di casa in casa.

Lunedì 22 agosto (ore 21:30 – contributo associativo 8 euro) Fabrizio Piepoli presenterà il suo nuovo progetto musicale dal titolo “Maresia” dove mani, suoni, parole, gesti, presente e memorie del passato si disintegrano e si mischiano per raccontare il potere dell’incanto di una storia fluida che gioca sempre a svelarsi e a disorientare.

L’artista insegue questo pot-pourri di elementi come le voci nelle stradine di un mercato che raccontano storie struggenti e ci portano immagini di terre vicine e lontane.

Prima dei concerti (dalle 20:30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini.

Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

https://it-it.facebook.com/LuMbroia/

