Domenica 7 agosto 2022, alle ore 21:00, torna sul palcoscenico del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della Rassegna Milano è Viva al Castello, il Balletto di Milano, che presenta il nuovo programma “Carmen suite / Tangos”, una serata di danza ricca di fascino e sensualità.

Nella prima parte la suite della versione di CARMEN del Balletto di Milano, ispirata alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera con coreografie di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti. Appassionati pas de deux si alternano a vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie che impegnano tutto l’ensamble in un clima d’energia e passione, sottolineato dalle stupende musiche di Georges Bizet.

Alessandro Orlando è Don José, un ruolo creato per lui nel quale conferma la grande artisticità. Al loro debutto invece Etienne Poletti, carismatico danzatore francese da poco al Balletto di Milano, nel ruolo di Escamillo e Giusy Villarà nel title-rôle. Travolgente, magnetica e sensuale, la ventenne danzatrice catenese è una Carmen magnifica e possiede tutte le qualità per eccellere in ruoli impegnativi per tecnica ed interpretazione.

Nell’immaginario collettivo incarnazione di femminilità e seduzione, Carmen sfida chiunque voglia sottometterla, usando il suo fascino e la sua personalità per ottenere tutto ciò che desidera. Mossa dall’amore per la libertà e l’indipendenza, resta incondizionatamente fedele a sè stessa, anche se consapevole che questo la condurrà alla morte. Carmen è la prima eroina della lirica ad essere assassinata in scena per mano dell’uomo che non accetta la resa e la sua storia di tradimento, gelosia e decadimento morale ci rimanda, purtroppo, ad un tema quanto mai attuale: quello del femminicidio.

Novità assoluta è invece TANGOS, visioni contemporanee, in scena nella seconda parte della serata.

Tango non come arte codificata, ma come forma creativa in costante evoluzione in una piéces suddivisa in tre quadri che sono l’espressione e la visione di ciascun coreografo.

Emanuela Tagliavia, docente di danza contemporanea all’Accademia Teatro alla Scala e nota coreografa, firma DECOTANGO , suo primo lavoro per il Balletto di Milano, prendendo spunto da alcune immagini ispirate al tango degli anni ’20. In Golden Age Tango i danzatori alternano parti corali e duetti che seguono la struttura formale della partitura musicale che si muove tra ironia, lirismo, gioco ritmico. Stravinsky Tango è un duetto per un uomo e una donna, una danza di contatto che evoca il gioco seduttivo dei corpi in uno spazio circolare che ci riporta alle atmosfere e agli spazi delle milonghe argentine, le origini del tango stesso.

Su musiche di Piazzola e Gardel, PASSIONI di Cristina Molteni e Evgenij Stoyanov rimanda invece all’essenza del tango, fatto di tocchi delicati e sguardi profondi e di “quel grande abbraccio magico dal quale è difficile liberarsi” (J. L. Borges). Ispirate ai tanghi classici, le tre coreografie esprimono l’energia che trapela dai corpi dell’uomo e della donna, in una fusione che è emozione, respirazione, abbraccio, palpitazione.

I tanghi elettronici di Indris Joner sono stati scelti da Elena Lobetti Bodoni per IN-TRANSITO che rappresenta la condizione esistenziale dello stare dentro uno spazio in continua evoluzione. Non un’osservazione distaccata, ma far parte dello scorrere del tutto, dando corpo e movimento alla ricchezza creativa dell’istante transitorio. Il tango diventa pretesto per mettere in luce come l’esperienza di ogni soggetto sia l’esito di un mètissage, cioè di un mescolamento di culture, di esperienze e di valori.

Protagonisti della serata, oltre i già citati Orlando, Poletti e Villarà, i talentuosi danzatori dell’ensamble milanese Annarita Maestri, Gioia Pierini, Mattia Imperatore e Alberto Viggiano, tutti già apprezzati più volte, le giovanissime new entry Martina Marini, Alessia Sasso e Davide Mercoledisanto, provenienti dall’Accademia Teatro alla Scala e il diciannovenne svedese Emanuel Noah Ippolito.

I costumi di Tangos sono firmati da Federico Veratti, già primo ballerino del Balletto di Milano, tra i giovani stilisti più promettenti ed apprezzati costumisti.

BALLETTO DI MILANO a MILANO È VIVA Estate al Castello 2022

CASTELLO SFORZESCO di Milano – Cortile delle Armi – Piazza Castello 1 – Milano

7 agosto 2022 –ore 21

CARMEN SUITE /TANGOS

Carmen suite musiche di G. Bizet – coreografie A. Omodei Salè e F. Veratti

Crediti fotografici di Carla Moro e Aurelio Dessì

Tangos visioni contemporanee

“Decotango” musiche D. Shostakivich e I. Stravinskij – coreografie E. Tagliavia

“Passioni” musiche C. Gardel e A. Piazzolla – coreografie C. Molteni e E. Stoyanov

“In-Transito” musiche I. Joner – coreografie E. Lobetti Bodoni

