Al via la settima edizione della rassegna corale Armonie nel Gran Paradiso che porta la magia della polifonia e dell’intreccio di voci che ha già incantato il pubblico nelle scorse edizioni nelle chiese e all’aperto, in contesti naturalistici di grande impatto, per celebrare letteralmente incanto della musica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco

Nazionale Gran Paradiso.

Ricco il programma dal 27 agosto al 18 settembre

Per informazioni:

Associazione Cori Piemontesi

0323.496313

info@associazionecoripiemontesi.com

www.associazionecoripiemontesi.com

