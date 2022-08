l’intreccio tra antico e moderno, avanguardia e tradizione, è la cifra che da sempre ha contraddistinto il festival pugliese. VIVA! Festival si inserisce in un contesto con un’identità unica, ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui celebra e valorizza le diverse anime

Giovedì 4 agosto ore 18.45 c/o VILLA COMUNALE Locorotondo

Incontro con i Kokoroko e Gilles Peterson: dall’afrobeat alla nuova scena jazz inglese

Celebrati dai media di tutta Europa come la rivelazione del jazz contemporaneo, i Kokoroko arrivano nel 2022 al primo album forti di una reputazione decisamente solida. Partiti dalla scena live londinese e ispirati da Fela Kuti, Ebo Taylor e Tony Allen, questi otto giovani musicisti saranno al VIVA! Festival con la loro originale formula sonora. Per l’occasione i Kokoroko saranno anche protagonisti di un talk con Gilles Peterson, il mitico dj e label manager che già nel 2018 li mise sotto contratto per la sua Brownswood Recordings. L’incontro sarà animato da Nicola Gaeta, esperto di jazz ed autore per la rivista Musica Jazz, e dal giornalista Michele Casella.

Venerdì 5 agosto ore 18.45 c/o VILLA COMUNALE Locorotondo

Radio libere e Web Radio: 50 anni di rivoluzione mediatica

Con Massimo Oldani, Luca De Gennaro e Cesare Veronico, modera il giornalista Michele Casella.

Un incontro per raccontare le due più grandi rivoluzioni della radiofonia italiana: la stagione delle radio libere iniziata nel 1975 e l’avvento dell’era digitale con la diffusione tramite web. A condurre i fili di questa storia straordinaria ci saranno due autorità radiofoniche, Massimo Oldani e Luca De Gennaro, che assieme al Coordinatore di Puglia Sounds Cesare Veronico e al giornalista Michele Casella illustreranno come si è compiuta questa evoluzione mediatica e quali opportunità ha offerto alla creatività dei format e al rinnovamento dell’informazione.

Sabato 6 agosto ore 18.45 c/o VILLA COMUNALE Locorotondo

La sfida dell’innovazione: tra distruzione e creazione, trasformazione e rinascita. Compendio per i nostri prossimi anni

Con Francesca Bria e Andrea Prencipe. Modera Giuseppe De Bellis

Francesca Bria è dal 2020 presidente del Fondo Nazionale per l’Innovazione-CDP Venture Capital e membro del Consiglio di Amministrazione della Rai. Già Assessore per la digitalizzazione e l’innovazione per la città di Barcellona in Spagna, è Consulente Senior per le Nazioni Unite sulle smart cities e sui diritti digitali. Andrea Prencipe è dal 2018 rettore dell’Università Luiss Guido Carli. Da sempre impegnato nello studio dell’organizzazione dei processi innovativi, dell’apprendimento e della routine nelle organizzazioni ha appena pubblicato, con Massimo Sideri, “L’ innovatore rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino” (Luiss University Press). Giuseppe De Bellis, giornalista, ha fondato la rivista Undici, è stato vicedirettore e condirettore de Il Giornale, condirettore vicario di Sky Sport. È oggi direttore di SKY TG24.

Domenica 7 agosto ore 18.45 c/o AIA MASSERIA GROFOLEO Locorotondo

Il futuro dell’arte, il digitale, nuovi linguaggi e luoghi espositivi: un mondo in cambiamento

Vincenzo De Bellis intervistato da Angelo Pannofino.

