TROPICO, uno degli autori più importanti della scena attuale, torna in radio e lo fa con un inedito featuring con CESARE CREMONINI e FABRI FIBRA: il risultato di questo mix esplosivo è “CONTRABBANDO” (Epic / Sony Music), il nuovo brano fuori ovunque da oggi: https://Epic.lnk.to/Contrabbando

Un testo tagliente per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di contrabbando – come racconta Tropico – c’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto… se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe capita, si perderebbe, meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori.»

“Contrabbando” è accompagnato da un video, diretto da Simone Peluso e prodotto da Illmatic Film Group, visibile da ora qui: https://www.youtube.com/watch?v=h0ftknQzVLQ

Il brano è scritto da Davide Petrella, Cesare Cremonini e Fabrizio Tarducci e prodotto da Davide Petrella, Starchild, D-Ross e Startuffo.

Dopo il successo straordinario delle prime date tutte sold out, Tropico tornerà poi live con due appuntamenti speciali: il 24 luglio a Napoli all’Ex Base Nato e il 5 settembre a Milano al Magnolia.

