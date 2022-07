È disponibile in digitale “LA LOTO”, il nuovo singolo della cantautrice e attrice TINI, Artist of the Year 2020 di Billboard Argentina e artista argentina più ascoltata su Spotify del 2020, insieme alla superstar Anitta e alla pluripremiata Becky G.

È online anche il videoclip ufficiale del brano (TINI, Becky G, Anitta – La Loto (Official Video) – YouTube) che vede protagoniste le tre cantanti che ballano sotto una pioggia di oro e diamanti.

TINI non si è fermata un istante dall’uscita del suo ultimo album “TINI TINI TINI”. Il disco si è classificato #4 nella Top Global Album Debut Chart su Spotify ed è stato certificato 2x Diamante in Argentina, nove volte Platino in Cile e Oro in America Centrale. Ha anche ricevuto un totale, ad oggi, di oltre 2.3 miliardi di ascolti. Tra le ultime hit di TINI c’è il singolo “Matilda Foto” feat. Manuel Turizo, il brano “Miènteme” con la cantante argentina Marìa Becerra.

Dopo aver fatto uscire il suo album di debutto nel 2016, TINI è diventata un fenomeno globale, con un seguito social di più di 34 milioni di followers e oltre 4 miliardi di visualizzazioni e stream. Nel 2020 TINI è stata l’Artista dell’anno di Billboard Argentina e la prima artista argentina su Spotify.

Ha girato in tour l’Europa e l’America Latina nel suo Quiero Volver tour tra il 2019 e il 2020, con nove spettacoli sold-out al Luna Park di Buenos Aires, diventando la prima cantante argentina a fare questo numero di sold-out al Luna Park. È stata anche coach con Alejandro Sanz nella stagione del 2020 di La Voz (The Voice) in Spagna.

L’ultima uscita di TINI è il suo album TINI TINI TINI; tutte le canzoni sono state scritte col supporto dei noti produttori e cantautori Andrea Torres e Mauricio Rengifo, premiati Produttori dell’Anno ai Latin GRAMMYs® del 2020. TINI ha lavorato con artisti del calibro di Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Karol G, Cali y El Dandee, Alesso, Morat, R3HAB, Greeicy, Lalo Ebratt, María Becerra, Álvaro Soler, Jonas Blue, Reik, Aitana, Ana Guerra, Mau & Ricky, Ovy on the Drums, KHEA, e Nacho.

www.instagram.com/tinistoessel

www.twitter.com/TiniStoessel?ref_

www.es-la.facebook.com/TinitaStoesel

www.youtube.com/channel/UCJusEPcWIH9EyYSCqGP-1ew

www.tiktok.com/@tinistoessel?lang=es

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia