13/07 MARINA DI RAVENNA (RA) – Peter Pan

Nudha, alias di Sara Zaccarelli, cantante, autrice e musicista, è attesa per un live esplosivo al Peter Pan di Marina di Ravenna.

Pubblicato ad aprile, “NUDHA” è stato presentato in diverse trasmissioni di qualità, come Save The Date in onda su Rai 5, Luce Social Club in onda su Sky Arte, Rai Radio1 Music Club, Rai Radio2 Social Club in onda anche in tv su Rai2, Rai Radio2 Le Lunatiche, Rai Radio Live Set List, oltre che in moltissime emittenti radiofoniche in frequenza regionale e locale. Inoltre, RaiNews24 e il tg di TV2000 hanno dedicato a Nudha ampi servizi ed interviste, mentre il videoclip del brano “Chiedimi” è stato inserito in rotazione nella “Rock Chart” del canale MTV.

Al suo esordio in italiano Nudha ha ottenuto un forte apprezzamento della critica sulle pagine di testate quali Rumore, Vinile, Buscadero, Il Sole24ore, Rockit, SkyTg24, The Wom, Tuttorock, Mescalina, All Music Italia e molte altre, mentre i singoli estratti dal disco sono stati inseriti nella playlist Spotify “Rock Italia”, della quale Nudha ha conquistato anche la cover nel mese di giugno.

“NUDHA” – IL DISCO

Cantante soul dall’anima rock, il passato di Nudha nella black music non passa di certo inosservato in questi 12 brani che generano una miscela tra alternative rock e pop, con contaminazioni r’n’b e sonorità moderne. Ma ad irrompere nell’album è anche una vocalità esplosiva, travolgente e ruvida, che regala un’interpretazione unica a testi intimi in cui Nudha imprime tutta la sua vita e le sue emozioni.

Il disco, anticipato dal singolo “Traffico”, che ha visto la partecipazione di Appino (The Zen Circus) come co-autore e voce, e dal brano “Chiedimi” scritto a quattro mani con Francesco Bianconi, si avvale di una all-star band formata da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, I Hate my Village), Luca Bottigliero (Grayscaleye, Giorgio Canali), Raffaele “Rabbo” Scogna (Nic Cester, Ghemon) e Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori), che cura anche tutta la produzione artistica dell’album.

Nell’album anche la presenza di Davide Toffolo, al lavoro nella scrittura del brano “MolossA” insieme a Nudha.

Con il missaggio affidato a Tommaso Colliva (Muse, Afterhours, Calibro 35) e il mastering di Giovanni Versari (Grammy 2016 per Drones dei Muse) si completa questo progetto coraggioso e camaleontico.

Link al videoclip di “Traffico” su YouTube: https://youtu.be/C66JSQHEVjY

Link al videoclip di “Chiedimi” su YouTube: https://youtu.be/vWIcMe8SfvI

