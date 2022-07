Nomadi in concerto alla Festa della Meccatronica a Viano

Le eccellenze delle Terre Matildiche unite per solidarietà

 La manifestazione giunta alla quinta edizione sosterrà con il ricavato la Fondazione Grade, che supporta la ricerca e l’assistenza onco-ematologica presso l’ospedale di Reggio Emilia

 L’evento è una tappa del tour “Solo esseri umani” dei Nomadi, che proporranno i successi storici della band fondata nel 1963 e i brani dell’omonimo album pubblicato l’anno scorso

 Organizzata dalla pro loco “Le Terre Matildiche”, la serata è sponsorizzata da E80 Group con il contributo del Consorzio Parmigiano Reggiano. Focus su giovani ed economia con un intervento di Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore SDA Bocconi

Si chiama “Festa della Meccatronica” ed è giunta ormai alla quinta edizione, ma al suo interno racchiude più anime di quanto non dica già il nome. Organizzato quest’anno dalla pro loco “Le Terre Matildiche” l’evento – che celebra gli otto anni dall’ottenimento del Comune di Viano del titolo di Città della Meccatronica – sarà un’occasione di spettacolo e incontro con la comunità e alcune delle eccellenze imprenditoriali del territorio, E80 Group e Consorzio Parmigiano Reggiano, unite per un fine di solidarietà con l’atteso concerto dei Nomadi, il 31 luglio nell’Arena E80 Group.

Al centro della ribalta, con l’indubitabile richiamo musicale e il fascino delle loro strofe, ci saranno dunque i Nomadi, la band nata nel 1963 proprio da queste parti, su iniziativa dei cofondatori Augusto Daolio e Beppe Carletti. Il gruppo è formato oggi da Cico Falzone, Daniele Campani, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli, Yuri Cilloni e dallo stesso Carletti. L’appuntamento di Viano è una tappa del tour ufficiale “Solo esseri umani”, che è anche il nome dell’album di inediti pubblicato dai Nomadi nel 2021, per la prima volta su etichetta BMG.

Il Tour 2022 proseguirà tutto l’anno, anche per dare un segnale dopo oltre due anni di emergenza sanitaria, di stop e difficoltà per tutti i collaboratori dello spettacolo: la musica non si ferma. “Valori. Amore. Vita. Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo – spiegano i Nomadi -.

La prima sorpresa di questo progetto è il brano che dà il titolo all’album ‘Solo Esseri Umani’, cantato insieme all’amico storico della band, Enzo Iacchetti”. Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che da decenni conquistano generazioni di fan e hanno segnato la storia del gruppo fino alle hit più recenti.

La Festa della Meccatronica sarà accessibile a partire dalle 19, con l’ingresso libero nell’area street food e stand di prodotti tipici del territorio, realizzata in collaborazione con Carpineti da Vivere, Associazione Alpini Gruppo di Viano, Pro Loco Baiso, Avis Baiso e Galleria Levi. Alle 19.30 verrà inoltre inaugurata l’automedica donata da E80 Group alla Croce Rossa di Scandiano.

Dalle 21 il concerto dei Nomadi. Il ricavato servirà a Grade Onlus per finanziare progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche. Formata da medici, infermieri e personale, ma anche da ex pazienti e famiglie, in 30 anni ha donato circa 12 milioni di euro all’Ausl – Irccs di Reggio Emilia, grazie al sostegno di tutta la comunità.

La Festa della Meccatronica V edizione – Domenica 31 luglio

Arena E80 Group, zona industriale di Viano (Reggio Emilia)

Accesso area a ingresso libero dalle 19.00

Accesso all’area concerto solo con ticket (25 euro) a partire dalle 20.30; prezzo ridotto dai 4 ai 14 anni (15 euro)

Concerto dei Nomadi, tour “Solo esseri umani”, dalle 21.00

Posti liberi non numerati a sedere e posti in piedi fino ad esaurimento.

Le persone con disabilità avranno diritto a posti riservati per sé e per i propri accompagnatori maggiorenni ai sensi delle normative vigenti.

I biglietti per l’accesso all’area concerti sono acquistabili online su www.ciaotickets.com e nei caseifici del Consorzio Parmigiano Reggiano (Madonna della Pietra, San Pietro, S.Giorgio, Migliara, Cigarello, Garfagnolo, Carnola, Casale, Cagnola, Fornacione, Selvapiana, Collina, Minozzo, Quara, Tabiano, Campola, San Giovanni Q., Cavola, Parco) e in loco prima del concerto.

