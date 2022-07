Naturalmente Pianoforte: il programma di giovedì 21 luglio

Domani, giovedì 21 luglio, alle 20.00 presso la sede della Fondazione Baracchi a Bibbiena, ci saranno FLAVIO OREGLIO e ALBERTO PATRUCCO con “Non facciamo mai la stessa cosa. Se poi cambia anche il pubblico, siamo a posto”, un’originale performance che, attraverso monologhi, canzoni, nuove idee e percorsi inesplorati, riscopre lo spirito originario del vero cabaret (ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria al numero 3387299666).

Alle 21.30 è atteso il concerto di ALAN CLARK, tastierista e fondatore dei Dire Straits, gruppo con il quale è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il live al pianoforte, pensato appositamente per la rassegna musicale, ripercorrerà la carriera e la musica della band, regalando al pubblico un momento indimenticabile in una location mozzafiato come il Castello dei Conti Guidi a Poppi (ingresso gratuito).

Seguirà, alle 22.30 in Piazza Paolo Uccello a Pratovecchio, lo spettacolo di TORPEDO BLU DUO, composto da Giacomo Lamura (chitarra e voce) e Anais Drago (violino), che racconta un pezzo di storia del nostro Paese, visto attraverso le parole dei cantautori e dell’elegante vestito della musica swing. Per Naturalmente Pianoforte, il duo sarà accompagnato dalla pluripremiata pianista e compositrice italiana SADE MANGIARACINA (ingresso gratuito).

Proseguono gli appuntamenti con Musica Nei Borghi, una serie di concerti in luoghi ricchi di storia e cultura, a cura di LUIS DI GENNARO, in cui la musica sposa la natura.

21 luglio

ore 18.30 al Borgo alla Collina SILVIA CARLETTI “Barocco e Dintorni”

ore 18.30 a Raggiolo FRANCESCO SANTINI “Appassionata fantasia”

ore 18.30 a Raggiolo RICCARDO MAINI “Brani da Love and Elements a Valley EP”

ore 20.00 a Castel Focognano BENEDETTA TIRRI “Viaggio Introspettivo – Musica e poesia” e, a seguire, JACOPO SCACCINI “Dove il tempo si ferma e inizia il sogno”

La nuova edizione del festival si apre a nuovi mondi, come danza, teatro, comicità, tutti legati con la musica, che rimane protagonista assoluta della sei giorni. Pratovecchio diventa così lo scenario dove si incontrano tutte le arti e gli artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.00, presso la Sala del Cenacolo, Valentina Bellinaso accoglierà i bimbi dai 2 ai 5 anni per un laboratorio di ascolto attivo della musica attraverso la danza (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3396332715).

Sempre alle 16.00 in Piazza Jacopo Landino, Il Sedicente Moradi terrà un laboratorio a cielo aperto. Alle 17.00, invece, è prevista una performance di live art a cura di Silvia Rossi in Piazza Parco delle Rimembranze. Alle 20.00, Piazza Paolo Uccello diventerà lo scenario di un bruscello casalinese di Prisco Brilli, “I Nobili”, portato in scena dall’Ass. L’Ottava Rima nel 75° anniversario della sua composizione. Alle 21.00, invece, gli allievi della Masterclass di pianoforte classico, tenuta dal Maestro Andrea Turini, suoneranno alla Chiesa della Misericordia.

Sono inoltre esposti per tutta Pratovecchio Stia 40 pianoforti colorati, dismessi e riportati in vita dagli alunni e dagli studenti del Casentino e messi a disposizione di chiunque voglia toccarli o suonarli.

www.naturalmentepianoforte.it

