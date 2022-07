Festival Gaber, da domani a Camaiore “La libertà di ridere”

Dopo l’apertura in Versiliana e il doppio appuntamento della Firenze per Gaber

la XVIII edizione del Festival Gaber arriva a Camaiore

Nuova formula, non più incontri ma spettacoli di intrattenimento improntati sulla comicità

Nuova location con il ritorno in Piazza XXIX Maggio

21 e 22 LUGLIO

“I GIOVANI PER GIORGIO GABER”

@ Teatro Dell’Olivo

23 LUGLIO

“LE STRADE DI NOTTE”

@ Centro Storico

24, 25, 27, 29 e 30 LUGLIO

“LA LIBERTÀ DI RIDERE”

@ Piazza XXIX Maggio

“La libertà di ridere di tutto ciò che vuoi,

non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai”

Così cantava Gaber nel 1967 in un brano, “La libertà di ridere”, scritto probabilmente con l’amichevole collaborazione di Franco Battiato che proprio in quei mesi Gaber ospitava per la prima volta in una trasmissione televisiva da lui condotta.

La Fondazione Gaber e il Comune di Camaiore hanno dunque deciso di intitolare così la XVIII edizione del FESTIVAL GABER i cui protagonisti sono proprio i comici.

Dopo l’apertura in Versiliana con lo speciale incontro Giorgio Gaber. L’opera e l’Artista attraverso i filmati e il doppio appuntamento della Firenze per Gaber che ha animato la Limonaia di Villa Strozzi, il FESTIVAL GABER riparte da Camaiore, con l’inedita formula improntata sulla comicità e una grande novità che ha il sapore di un graditissimo ritorno sul fronte della venue: la manifestazione, dopo cinque fortunate edizioni nella centralissima Piazza San Bernardino, si svolge quest’anno in Piazza XXIX maggio, oggi completamente rinnovata ad ampliare il centro storico.

Scelte che puntano a dare nuovo slancio al FESTIVAL GABER, colorando la XVIII edizione con quella freschezza e quel dinamismo che solo la comicità può garantire, in risposta ai tempi incerti che stiamo vivendo.

A cambiare sono anche le caratteristiche delle serate: non più ‘Incontri-spettacolo’ ma veri e propri spettacoli di intrattenimento con una platea più ampia di quella allestita in Piazza san Bernardino. In totale accordo con l’Amministrazione Comunale, si è voluto offrire al pubblico di Camaiore e della Versilia un ventaglio di proposte in grado di rappresentare in modo compiuto vari aspetti della comicità italiana oggi più interessante.

Cinque spettacoli di alto profilo, tutti ad ingresso gratuito, compongono il nucleo centrale del programma del FESTIVAL GABER 2022:

ALE&FRANZ – 24 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

LUCA RAVENNA – 25 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

NINO FRASSICA – 27 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

ENRICO BERTOLINO – 29 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

MICHELA GIRAUD – 30 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

Radio Italia è la Radio Ufficiale del FESTIVAL GABER 2022.

https://www.giorgiogaber.it/news/festival-gaber-2022

