Venerus: continua il suo Tour Estivo “Estasi degli Angeli”

Dopo la stupefacente partenza sul palco del MiAmi Festival a Milano, del Ferrara Sotto le stelle e con la partecipazione a Heroes all’Arena di Verona al fianco di Elisa, continua “Estasi degli Angeli”, il nuovo show di VENERUS che farà tappa nei principali festival estivi italiani.

La tournée arriva ad un anno di distanza dal fortunatissimo “Magica Musica Tour”, che con le sue oltre 20 date (delle quali molte SOLD OUT) ha stupito e incantato il pubblico di tutta Italia.

Non si tratta di un semplice concerto, ma di un’esperienza, un rito collettivo che l’artista milanese e la sua eccezionale band condividono con il pubblico. Un viaggio tutto da vivere, tra canzoni amate e conosciute e nuove sorprese.

“Estasi degli Angeli” farà tappa il 7 luglio al Mengo Music Festival di Arezzo, il 22 luglio al Woodoo Fest di Cassano Magnago, il 23 luglio all’Apolide Festival di Vialfrè (TO), il 28 luglio al Parco della Musica di Padova, il 31 luglio all’Indiegeno Fest di Patti Marina, l’8 agosto al Sei Festival al Parco Gondar di Gallipoli, il 10 agosto al Locus Festival di Bari, il 26 agosto al Future Pop di Pescara, il 27 agosto alla Festa dell’Unità di Modena, il 9 settembre al Nxt Station di Bergamo, il 10 settembre all’Alghero Music Spotlight di Alghero e il 17 settembre allo Spring Attitude di Roma.

“La musica come esperienza di trasporto, un traghetto verso altri mondi. La ricerca. La banda di musicisti si fa ordine metareligioso: stanno cercando qualcosa attraverso i suoni e le vibrazioni. Cercano dei messaggi, degli indizi da dimensioni intersecate con la nostra. Sono a metà tra il di qua e il di là. Credono in un antico messaggio che li unisce e li motiva nella loro missione evangelica. Sono angeli in altre vite. Si servono del pubblico per potenziare la loro invocazione. Venerus li guida come capotribù attraverso nuove ricerche musicali. La band è ricca di sfaccettature sonore e cromatiche, retrofuturismo, un passo nel passato per lanciarsi nel futuro. Più che un concerto si tratta di un rituale complesso, digeribile attraverso i principi lenitivi della musica, un viaggio per i mondi. Il pubblico non sa cosa aspettarsi, non ritroverà Venerus e i suoi dove li aveva lasciati, non conoscerà nuovi testi, nuove melodie, ma non verrà tradito.”

Cantautore, polistrumentista e produttore, VENERUS nel suo disco d’esordio “Magica Musica” esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Con “Estasi degli Angeli” torna alla sua cara dimensione live.

