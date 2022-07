E’ uscito ieri, martedì 12 luglio, il videoclip del nuovo singolo di Malika Ayane (distribuito da Warner Music Italy) UNA RAGAZZA (https://youtu.be/dMGs4ZbqO7o), diretto da Byron Rosero e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un video dal sapore estivo ispirato al cinema francese degli anni ’60 che rispecchia il desiderio di leggerezza e di libertà, la voglia di vivere e viversi a pieno, la curiosità, la capacità di abbandono e la totale fiducia verso gli altri. Tra le passeggiate nel cuore di Santa Margherita Ligure e una colazione all’italiana tra le case colorate della città turistica, viaggi in lambretta, la bellezza di un parco e le onde del mare che cullano una barca, un gruppo di ragazzi accompagna Malika, la protagonista del video, che con un appeal da seduzione tipico delle grandi estati, decide di godersi a pieno le summer vibes sulla freschezza delle note del suo nuovo singolo Una ragazza, brano ispirato alle grandi hit degli anni ’60 e all’omaggio dei Ramones ai Ronette con la cover di “Baby I love you”.

Una ragazza, scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen, è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60, un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake, uno dei balli intramontabili e protagonisti delle feste anni ’60, all’insegna del divertimento e della leggerezza. Ciò che Malika vuole comunicare attraverso questo singolo estivo e dal ritmo danzante è cercare di vivere lasciandosi trasportare dall’istinto curioso che caratterizza l’essere umano, ridendo forte. Il nuovo singolo di Malika è anche il brano d’esordio della cantautrice nel nuovo Management della MK3, agenzia guidata dall’Avv. Angelo Calculli.

Malika Summer Tour 2022, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio live di Malika che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival italiani. I primi appuntamenti musicali sono partiti il 2 giugno da Viareggio (LU) per poi proseguire da luglio a Misano Adriatico (RN), Bergamo, Salemi (TP), Bard (AO), Diano Marina (IM), Castiglione del lago (PG), L’Aquila, Matera, Paestum (SA), Laterza (TA), Pavia, Argenta (FE), concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

La cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, durante questi live ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere.

In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria.

