La città ‘a 15 minuti’ è quella in cui ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa.

È nella prima frase del bando, ‘Mi15 – Spazi e servizi per una Milano a 15 minuti’, che si coglie l’obiettivo dell’avviso pubblico appena lanciato dall’Amministrazione comunale per sostenere le attività imprenditoriali a impatto sociale in tutti i quartieri della città, ad eccezione del Municipio 1.

Il bando è finanziato interamente dall’Unione Europea e mette a disposizione oltre 1,3 milioni di euro di fondi PON Metro da distribuire in forma di contributi a fondo perduto.

“Fare la spesa, riparare oggetti domestici, prendersi cura di se stessi, avere spazi dedicati all’incontro e alla cultura. Sono tutti servizi essenziali per i quartieri, luoghi che ciascuno di noi desidera trovare a pochi passi da casa. Ecco qual è il nostro obiettivo – spiega l’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello –, sostenere le micro, piccole e medie attività imprenditoriali per far nascere spazi e servizi a impatto sociale che oggi mancano del tutto o meritano di essere ampliati. Per farlo metteremo a disposizione contributi a fondo perduto, guardando con particolare interesse ai progetti rivolti ai contesti e ai soggetti con maggiore fragilità”.



Il bando, pubblicato sul sito del Comune di Milano alla pagina, resterà aperto all’invio delle candidature fino alle ore 14 di venerdì 16 settembre.

Potranno concorrere progetti di investimento con un costo compreso tra 30mila e 100mila euro (il contributo coprirà l’80% della spesa).

Le proposte dovranno essere utili (capaci di generare ricadute positive sulla comunità locale), durature (in grado di sostenersi anche dopo l’erogazione del contributo), accessibili (in termini di prezzi, tempi e assenza di barriere architettoniche).

Dovranno riguardare la creazione o il potenziamento di spazi, servizi, attività a impatto sociale, al momento assenti o insufficienti nel quartiere, agendo su uno o più Nuclei di Identità Locale.

Il bando fa parte di un programma di interventi da 2,5 milioni di euro per lo sviluppo economico e sociale dei quartieri che comprende altre due iniziative, “La Scuola dei Quartieri” e “Crowdfunding Civico”.

Martedì 19 luglio, alle ore 19 a BASE Milano, in via Bergognone 34, il bando verrà presentato nel corso di un evento pubblico dedicato alle azioni dell’Assessorato allo Sviluppo Economico per realizzare una Milano a 15 minuti.

www.comune.milano.it

Altri articoli di Attualità su Dietro La Notizia