L’icona mondiale P!NK pubblica il nuovo brano: “Irrelevant”

La cantautrice acclamata dalla critica e superstar internazionale P!NK, ha pubblicato il nuovo brano intitolato “IRRELEVANT” https://pink.lnk.to/Irrelevant (RCA Records/Sony Music) con il quale esorta i suoi fan a lottare per difendere i propri diritti.

Il brano è un vero e proprio in inno di protesta, ed è stato scritto dalla stessa P!NK insieme a Ian Fitchuk, che segna la prima collaborazione tra l’artista e il produttore e cantautore vincitore di un Grammy Award

Parlando della nuova canzone, P!NK afferma: «In quanto donna con un’opinione che non ha paura di esprimersi e far sentire la propria voce, posso dire che è molto snervante quando mi sento dire che quello che sono e penso è irrilevante. Io sono rilevante perché esisto e perché sono un essere umano. Nessuno è irrilevante. E nessuno può togliermi la parola».

Con questo progetto l’artista intende sostenere l’operato dell’organizzazione “When We All Vote”, annunciando che i proventi di “Irrelevant” saranno devoluti all’iniziativa di voto non partisan creata da Michelle Obama, che ha come scopo quello di cambiare il processo che ruota intorno al sistema del voto e cercare di incrementare il numero dei votanti durante ogni elezione per eliminare i divari di età e di razza.

Ad oggi, più di 100 milioni di persone sono state sensibilizzate e istruite sul sistema di voto generando un aumento delle registrazioni dei lettori.

