Imagine Dragons: “Mercury Acts 1 & 2”, il nuovo doppio album

La band multiplatino e trionfatrice ai GRAMMY®, Imagine Dragons, ha finalmente pubblicato il suo progetto più esteso e audace: il nuovo doppio album Mercury Acts 1 & 2, disponibile da ora.

Il progetto racchiude 32 epiche tracce con la produzione esecutiva di Rick Rubin. Mentre Act 1 esplora temi come l’amore, la fede, il dolore, la perdita e la passione, Act 2verte sul tema dell’uscire dal dolore per una perdita e si interroga sui grandi temi esistenziali nell’affrontare la carriera del gruppo.

Dan Reynolds ha dichiarato: “Mercury Act 1 si concentra sull’immediatezza della morte. Come suona? Cosa si prova? Mercury Act 2 si concentra sul processo che viene dopo. Ovvero il convivere col dolore, l’andare avanti, svegliarsi perché la vita continua. Quando si perde qualcuno che si ama la vita va avanti. Questo album racconta la perdita, il dolore e la vita. Quest’ultima è un elemento cardine, perché c’è anche tanta gioia in questo progetto. È sull’essere presenti”.

Il progetto arriva anticipato dal singolo “Sharks”, da ora in rotazione radiofonica in Italia.

Per presentare “Sharks” in tutto il mondo, gli Imagine Dragons hanno organizzato una première con tanto di red carpet durante il loro tour in Europa questa settimana, con il video messo in onda in livestream globale dal Gartenbaukino Cinema a Vienna oggi. Il video ha debuttato poi su MTV Live, MTVU e sugli schermi MTV di Times Square.

Mercury — ACTS 1 & 2 è disponibile in versione standard doppio cd e in una versione speciale con un brano in più e una cover alternativa in esclusiva per Discoteca Laziale.

Questa la tracklist di Mercury — ACTS 1 & 2:

CD 1 (Act 1)

Enemy (with J.I.D) – from the series Arcane League of Legends

My Life

Lonely

Wrecked

Monday

#1

Easy Come Easy Go

Giants

It’s Ok

Dull Knives

Follow You

Cutthroat

No Time For Toxic People

One Day

CD 2 (Act 2)

Bones

2. Symphony

3. Sharks

4. I Don’t Like Myself

5. Blur

6. Higher Ground

7. Crushed

8. Take it Easy

9. Waves

10. I’m Happy

11. Ferris Wheel

12. Peace Of Mind

13. Sirens

14. Tied

15. Younger

16. **I Wish presente solo nell’album in esclusiva

17. Continual

18. They Don’t Know You Like I Do

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia