Torna l’estate in danza di Gruppo Danza Oggi che quest’anno – dal 29 luglio al 27 agosto – sarà protagonista in Italia e in Corea del Sud con una serie di appuntamenti con le diverse produzioni che, da oltre 20 anni, vedono la compagnia diretta da Patrizia Salvatori alle prese con la narrazione del contemporaneo.

Il tutto attraverso performance di livello e al tempo stesso argute e giocose, in grado di coinvolgere ogni volta il pubblico in un gioco spettacolare e mai banale.

Cantieri dell’Immaginario 2022 a L’Aquila, Solisti del teatro a Roma, Le Piacevoli Notti di Ciciliano (RM), Danazeventi a Sassari, Festival Visioni (Parco di Villa Guiccioli a Vicenza), Teatro dei Barbuti di Salerno sono solo alcune delle tappe che vedranno protagonista il Gruppo Danza Oggi, che – per le diverse occasioni – porterà in scena alcuni dei suoi pezzi degli ultimi anni, contaminando danza contemporanea, classica e urban per offrire narrazioni danzanti di solitudini e isolamenti, pandemie e rinascite, equilibri e disequilibri.

La tournée parte il 29 luglio con la partecipazione a Le Piacevoli Notti di Ciciliano, dove il Gruppo Danza Oggi presenterà l’intensa coppia di danzatori Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, un duo in perenne mobilità tra Regno Unito e Italia.

Dall’Italia all’estero, GDO arriverà sui palchi coreani con un’importantissima tournée in collaborazione con INCORPORATED ASSOCIATION MUT DANCE, il Daehakro Arts Theater e con il sostegno dell MIC e dell’istituto Italiano di Cultura di Seul diretto dalla dott.ssa Michela Magrì.

Tutte le info su: www.gruppodanzaoggi.com

