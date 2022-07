Shade

L’hit maker re del freestyle è online da oggi il videoclip ufficiale di “Tori Seduti” il suo nuovo singolo feat. J-Ax l’artista che ha reso l’hip hop un vero fenomeno culturale in Italia

È online da oggi il videoclip ufficiale di “TORI SEDUTI” (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, che vede il featuring speciale di J-Ax, prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun.

I protagonisti del video, con cappello e stivali da cowboy, sono Shade e J-Ax immersi in una realtà vintage in perfetto stile Far West. Tra fumogeni colorati, danze country, stalle ed improbabili passeggiate con i pony, i due artisti proveranno ad adattarsi alla vita di frontiera, in un mondo in cui il tempo sembra fermarsi, lontani dalla città e senza 4G.

Il videoclip è diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas e vede la partecipazione dei TikToker Nelson Chuk e Rebecca Parziale, insieme a uno speciale cameo di Salvatore Aranzulla.

Un duo incredibile quello di Shade e J-Ax, per un pezzo dal mood estivo e di sicuro impatto, caratterizzato da un sound fresco e spagnoleggiante che trascina tutti a ballare. Un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.

Nella sua musica, Shade unisce tecnica e abilità di scrittura ad un’ironia irriverente e a giochi di parole senza filtri, creando un mix in cui il rap abbraccia melodie pop, con testi divertenti e spietati, raggiungendo in poco tempo milioni di stream e views con le sue hit.

Per l’artista, il singolo arriva dopo la certificazione PLATINO di “In un’ora”, colonna sonora della stagione estiva 2021, dopo il TRIPLO PLATINO di “Irraggiungibile”, il DOPPIO PLATINO di “Autostop” e segue i successi “Allora Ciao” (PLATINO), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, entrambi DOPPIO PLATINO, “Senza farlo apposta” (PLATINO), “Amore a prima insta” (ORO).

In “TORI SEDUTI” Shade torna a collaborare con J-Ax dopo il featuring di “Tutti a casa”, il brano incluso nel suo album “Truman” (2018). J-Ax è un precursore nel panorama musicale hip hop nazionale, il fautore della trasformazione culturale e musicale degli anni Novanta in Italia, quando ha sfondato le porte del mainstream grazie alle sue canzoni e al suo rap, prima genere di nicchia, con una crescente popolarità, anche tra le nuove generazioni che lo considerano un forte riferimento musicale del passato e del presente.

Quest’estate Shade sarà protagonista di moltissime date live, in un djset tour che sta attraversando l’Italia intera con tante imperdibili tappe. Date e maggiori informazioni al link: https://www.bpmconcerti.com/tours-artisti-bpm-concerti/shade-live/

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia