Contemporaneamente disponibile per le radio il singolo “Ufo nella scena”

In programma a Roma il 15 luglio la festa di presentazione del disco

@ Forte Prenestino – ore 22.00

Si tratta del decimo capitolo discografico che si aggiunge alla lunga storia di Assalti, che, dagli albori di Onda Rossa Posse e “Batti il tuo Tempo”, brano-manifesto di una generazione considerato il primo testo in italiano che ha accettato e vinto la sfida di portare il rap in Italia, sino al doppio antologico 1990-2020, è costellata di rime che sono divenute cardine e fondamento del movimento Rap e Hip-Hop italiano.

In questi decenni, Militant A ha saputo descrivere come nessun altro le storie di lotta che la propria generazione, e quelle successive, hanno dovuto combattere per ottenere rispetto, dignità, giustizia. La sua scrittura, autentica poesia, è divenuta modello per chiunque si sia approcciato al genere Rap in Italia.

Ad accompagnare l’uscita del disco, partirà un lungo tour estivo ed è già in programma lo speciale concerto di presentazione del disco a Roma, previsto proprio il 15 luglio al Forte Prenestino, tra i luoghi simbolo dell’attività di Assalti Frontali in città.

Le date:

15/07 Roma – Forte Prenestino *Courage Release Party

23/07 Soriano nel Cimino (VT) – Ribolle Fest

28/07 Cagliari – Corto Maltese

29/07 Bovezzo (BS) – Festa di Liberazione

13/08 Verzino (KR) – Festival Amore e Rabbia

21/08 Avetrana (TA) – Vado e Dorno festival

03/09 Milano – Leoncavallo

04/09 Pescara – Hardecore Fest

09/09 Roma – Sweet Brunch

Link al video “Gol Gol Rap” su youtube: https://youtu.be/mEb1PmeZEUc

