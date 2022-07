Enrico Ruggeri in tour dal 16 luglio, in tutta Italia

ENRICO RUGGERI torna in tour dal 16 luglio in tutta Italia con “La rivoluzione – il tour”, concerti che seguono la pubblicazione del nuovo album “La Rivoluzione” (Anyway Music).

Ruggeri sarà accompagnato in tour dalla band composta da Paolo Zanetti (chitarre), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria).

Queste le prossime date:



16 luglio a Monte Avena, FELTRE, Belluno (con Zanetti e Luppi) – in occasione del Festival Dolomiti

23 luglio in Piazza Dante a IMPERIA

25 luglio in Piazza Roma a OSPITALETTO, Brescia (con Zanetti e Luppi)

17 agosto in Piazza centrale a META di CIVITELLA ROVETO, L’Aquila

18 agosto in Piazza XX Settembre a CIVITANOVA ALTA, Macerata

28 agosto a Coumboscuro a MONTEROSSO GRANA, Cuneo (con Zanetti e Luppi)

23 settembre in Piccola Piazza a VALMADRERA, Lecco (con Zanetti e Luppi)

Inoltre il 17 luglio sarà ospite de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, all’Arena Lido Rubicone di Gatteo a Mare (Forlì-Cesena), dove si racconterà in dialogo con Alberto Cassani.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali www.ticketone.it/artist/enrico-ruggeri.

Il tour è prodotto da Joe & Joe.

Radio Subasio è la Radio Ufficiale del tour.

“La Rivoluzione” (Anyway Music), disponibile in fisico e digitale, è un disco che parla di rapporti umani, di sogni adolescenziali e di una generazione che si è scontrata con la vita, rappresentata dall’iconico scatto di copertina, una foto della classe di Enrico Ruggeri al Liceo Berchet, anno scolastico ‘73/’74. Undici brani che delineano un concept album autobiografico, con racconti e suggestioni esaltati dall’inconfondibile timbro vocale di Enrico e dalla cura del suono in fase di registrazione.

Il cantautore ha lavorato per due anni a tutti i brani dell’album, con la collaborazione di Andrea Mirò in “Gladiatore” e di Massimo Bigi in “La Rivoluzione”, “Non sparate sul cantante”, “Parte di me” e “Glam bang”.

Il disco contiene due featuring: con Francesco Bianconi in “Che ne sarà di noi”, amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia, insieme al quale 50 anni fa (1972) aveva fondato gli Champagne Molotov, prima dei Decibel, in “Glam bang”.

www.enricoruggeri.me – www.facebook.com/tuttorouge/ – www.instagram.com/enrico_ruggeri/?hl=it

