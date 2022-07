Governo – Bonafè, europarlamentare PD, a 24 Mattino su Radio 24: una crisi adesso, un disastro. No al voto subito

“Io penso che sarebbe assolutamente un disastro aprire una crisi ed andare al voto in questo momento. Siamo nel bel mezzo di una guerra, con la ripresa dei contagi, l’inflazione che sta erodendo il potere d’acquisto delle famiglie. Quindi ci sarebbe proprio bisogno di continuare con l’azione del Governo Draghi che proprio ieri sono stati stanziati 17 miliardi, ha preso degli impegni sull’agenda sociale, c’è bisogno di andare avanti con l’azione di questo governo. Credo ci sia bisogno di tutto tranne di aprire una crisi adesso”. Lo ha detto a Radio 24 nel programma 24 Mattino, Simona Bonafè, deputata europea del Pd.

Campo largo – Bonafè, europarlamentare PD, a 24 Mattino su Radio 24: a rischio alleanza con M5S

“Non possiamo fare finta di nulla, poi io mi auguro che si ritrovi una quadra, ma è evidente che non possiamo fare finta di nulla. Questa situazione sta mettendo a rischio la nostra alleanza con il Movimento 5 Stelle. Dopodiché mi auguro e spero che di fronte alla parlamentarizzazione di questa crisi ognuno si assuma le proprie responsabilità in Parlamento, in modo trasparente. Poi gli elettori ne trarranno le conseguenze”. Così Simona Bonafè, deputata europea del Pd, a Radio 24 in 24 Mattino.

