Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer, Kendrick Lamar, sarà pubblicato in formato vinile il prossimo 26 agosto. Mr. Morale & The Big Steppers è un progetto già divenuto iconico, amato da milioni di fan in tutto il mondo e che sta continuando ad influenzare la cultura urban e pop contemporanea.

Il disco sarà pubblicato in formato LP colorato (beige) in esclusiva per il D2C Universal e in Doppio LP standard (nero) il 26 agosto e già pre-ordinabile. Dal 3 giugno, inoltre, l’album è già disponibile per l’acquisto in formato CD standard e CD+ T-Shirt (nera e bianca) sempre in esclusiva sul D2C Universal.

È possibile acquistare e pre-ordinare i nuovi prodotti che completano la collezione di Mr. Morale & The Big Steppers qui: https://kl.lnk.to/mrmorale

L’album include le collaborazioni con Beth Gibbons dei Portishead, la nuova regina dell’Rnb Summer Walker, Sampha, Ghostface Killah, Blxst, Amanda Reifer, Taylour Paige, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew e Tanna Leone. Tra i produttori spiccano invece Pharrell Williams, Boi-1da e DJ Khalil.

La cover è stata scattata dalla fotografa Renell Medrano.

Si tratta del primo album di inediti dell’artista dall’ultimo disco DAMN. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther. È stato l’artista ad informare di tutti gli aggiornamenti attraverso il suo sito oklama.com e sui propri profili social.

Tracklist “MR. MORALE & THE BIG STEPPERS”

Disc 1: Big Steppers

1. United In Grief

2. N95

3. Worldwide Steppers

4. Die Hard ft. Blxst & Amanda Reifer

5. Father Time ft. Sampha

6. Rich (Interlude)

7. Rich Spirit

8. We Cry Together ft. Taylour Paige

9. Purple Hearts ft. Summer Walker & Ghostface Killah

Disc 2: Mr. Morale

1. Count Me Out

2. Crown

3. Silent Hill ft. Kodak Black

4. Savior (Interlude)

5. Savior ft. Baby Keem & Sam Dew

6. Auntie Diaries

7. Mr. Morale ft. Tanna Leone

8. Mother I Sober ft. Beth Gibbons of Portishead

9. Mirror

