Il sindaco di Bollate Francesco Vassallo, in accordo con la lista civica Uniti per Bollate, ha scelto il nuovo assessore che prenderà il posto di Salvatore Conca. Si tratta di Matteo Conca che, come il padre, si occuperà di Sport e Tempo libero.

Matteo Conca ha 32 anni e nella vita professionale riveste il ruolo di manager in una multinazionale; da sempre appassionato di sport è stato nominato ufficialmente assessore, oggi venerdì 22 luglio.

“Il ricordo di Salvatore Conca – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – continuerà a vivere in tutti noi anche grazie alla presenza in Giunta del figlio Matteo al quale, su proposta della lista Uniti per Bollate, abbiamo passato il testimone di tutte le attività sportive e del tempo libero di Bollate. Matteo ha una sua identità, un suo background e un suo approccio: conosce il mondo dell’associazionismo sportivo della nostra città, ha le relazioni per interloquire con le società del territorio e con la Consulta per lo Sport oltre a portare avanti gli importanti interventi di riqualificazione del centro sportivo di via Verdi e la piscina coperta di via Dante. Siamo convinti che saprà portare a termine questi impegni con entusiasmo e concretezza”.

“Sono molto contento e orgoglioso di subentrare a mio padre – ha detto Matteo Conca. Una scelta fatta per portare a termine il suo impegno di questi anni. Farò del mio meglio per rendere la mia famiglia orgogliosa del mio lavoro per la città tanto amata da mio papà”.

https://comune.bollate.mi.it

