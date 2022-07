Lunedì 25 agosto alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo il trio formato da Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti porterà lo spettacolo “Decamerock”.

Per lo show, Massimo Cotto racconta dieci storie di rock e dannazione, di morte e bellezza, spesso così assurde da non sembrare vere, ma semplice invenzione letteraria. Accanto a lui, Mauro Ermanno Giovanardi per aggiungere altre storie, come una radio nel buio che disegna suggestioni.

Chiara Buratti, invece, impersonifica sul palco lo spettro di Nico, femme fatale del rock, musa di Andy Warhol e voce dei Velvet Underground in uno degli album fondamentali del secolo scorso.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/decamerock/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da lunedì 25 luglio dalle ore 16.00.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana) e nella splendida cornice dell’Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all’aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.

www.sinfonicasanremo.it

