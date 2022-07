Formula 1: Verstappen è ancora il Re di Francia

Formula 1: Le Qualifiche

Giro di cool down lentissimo e poi Leclercparte alla grande nella prima sessione delle Qualifiche del GP di Francia.

Verstappen è forte nel secondo settore, ma deve accontentarsi di mettersi alle spalle del suo avversario.

La Mercedes appare in difficoltà e sembra non riuscire a tenere il passo.

Nel Q2 le Red Bull, con gomma nuova, ribaltano momentaneamente la situazione, ma Sainz, con un tempo mostruoso, si porta in testa.

Lo spagnolo partirà però nelle ultime file per una penalità a causa della sostituzione di alcuni elementi della Power Unit.

Hamilton entra nellla Top10 sul filo del rasoio.

Q1: la caccia al giro perfetto ha inizio!

La Ferrari attua un gran lavoro di squadra, con Charles che sfrutta al massimo la scia del compagno di suqadra e conquista la Pole Position.

Verstappen e Perez possono solo restare a guardare ed accodarsi.

Formula 1: la Griglia di Partenza

1 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

2 Max Verstappen (Red Bull) Q3

3 Sergio Perez (Red Bull) Q3

4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

5 Lando Norris (McLaren) Q3

6 George Russell (Mercedes) Q3

7 Fernando Alonso (Alpine) Q3

8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q3

9 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2

10 Esteban Ocon (Alpine ) Q2

11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q2

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q2

13 Alex Albon (Williams) Q2

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q1

15 Lance Stroll (Aston Martin) Q1

16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q1

17 Mick Schumacher (Haas) Q1

18 Nicholas Latifi (Williams) Q1

19 Carlos Sainz (Ferrari) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit)

20 Kevin Magnussen (Haas) Q3 (20 posti di penalità per il cambio della power-unit)

Formula 1: La Gara

Leclerc tiene la posizione al via con un ottimo spunto, Verstappen non vuole mollarlo, ma tutti e due dovranno stare attenti alla gestione delle gomme.

Fantastica la partenza di Hamilton e di Alonso, in difficoltà invece la seconda Red Bull di Perez.

Sainz inizia la sua rimonta dal fondo!

E’ un continuo tira e molla tra Charles e Max; l’olandese si ferma per primo ai box per montare la gomma bianca.

Colpo di scena al 17esimo giro: Leclerc perde il posteriore e va a muro.

Hamilton effettua il pit stop in regime di Safety Car, ma si ritrova comunque alle spalle di Verstappen.

Super Max non ha più avversari e con uno straordinario passo gara taglia per primo il traguardo.

Buona la prestazione delle due Mercedes, mentre uno stratosferico Sainz chiude in quinta posizione (dopo aver scontato anche 5′ di penalità)

Da sottolineare il nuovo record in Formula 1 del re Fernando Alonso di giri percorsi.

Formula 1: Il Podio

1 Verstappen

2 Hamilton

3 Russell

