Protagonista del crime-drama, la pluripremiata attrice anglo-americana Jane Seymour, notissima al pubblico per lo storico cult La signora del West e di recente vista nell’acclamato The Kominsky Method.

Tutti la ricordano per la storica serie La signora del West e ora torna sul piccolo schermo con l’inedita «Harry Wild – La Signora del Delitto», in onda da martedì 12 luglio in prima serata su Retequattro. Lei è Jane Seymour, pluripremiata attrice anglo-americana, storica Bond Girl – Solitaire – in Vivi e lascia morire, dal 2000 Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per volere di Elisabetta II e, al contempo, dame plus âgé mai apparsa senza veli su Playboy…

Nella serie, Seymour interpreta Harriet Harry Wild, una professoressa in pensione, che ha un vero talento per le indagini. Una passione di cui non potrà più fare a meno, sempre però interferendo con i casi assegnati al figlio Charlie, detective della polizia. Ambientata a Dublino, l’attrice è impegnata nel serial anche come produttrice esecutiva.

«Sono incredibilmente entusiasta, all’idea di tornare in Irlanda e interpretare il ruolo di questa professoressa davvero curiosa», ha dichiarato l’attrice, appena annunciato l’impegno per la serie realizzata per Acorn TV, piattaforma streaming americana, che offre una combinazione di classic e new mystery, drama, commedie e documentari.

TRAMA

Quando Harriet Harry Wild, professoressa da poco in pensione, resta vittima di una rapina va a stare dal figlio Charlie, senior detective del Gardai. Incuriosita da un’indagine per omicidio, delle cui indagini è incaricato Charlie, che ha sorprendenti somiglianze con una commedia elisabettiana, offre entusiasta il suo aiuto.

La proposta, seccamente rifiutata, non ferma Harry, che decide di condurre delle proprie indagini e dimostrare così di aver ragione. Quando la sua strada incrocerà, poi, quella del suo rapinatore Fergus Reid, invece di denunciarlo lo assume come aiutante.

I due cattureranno un assassino e salveranno la vita di una donna, così come troveranno altri misteri da risolvere: da un serial killer alle prime armi, con la fissazione di Dostoevskij, a rapitori, truffatori e psicopatici. Oltre a Harry e Fergus, la serie presenta un cast di personaggi variegati e intriganti: da Orla, moglie borbottona di Charlie, alla loro figlia Lola; dal capo di Charlie, Ray Tiernan, fino al gallese Glenn. E molti altri…

