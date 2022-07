I CONCERTI

(calendario in aggiornamento)

14/07 Fara Gera d’Adda (BG), Fara Rock

06/08 Frazzanò (ME), Frazzanò Folk Festival

27/08 Russi (RA), Palazzo San Giacomo

10/09 Napoli, Arena Flegrea – NUOVA DATA

23/09 Torino, Hiroshima Soundgarden

Prosegue il tour estivo dei 99 POSSE.

Dopo la pubblicazione nel 2021 dei singoli “Comanda la gang” e “Nero su bianco”, con cui sono tornati sulla scena musicale italiana a trent’anni dalla loro fondazione, i 99 POSSE saranno sui palchi d’Italia nell’estate 2022.

Il gruppo è finalmente pronto per una stagione all’insegna dei live, dopo aver accolto questo importante anniversario come una rinascita, annunciando un percorso che vedrà la band pubblicare via via nuovi capitoli che si aggiungeranno alla sua lunga storia musicale.

I 99 Posse hanno inaugurato la stagione dei concerti all’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto.

Un set che ha letteralmente infiammato il numeroso pubblico presente al Parco Archeologico delle Mura Greche che ha risposto intonando a pieni polmoni brani come ‘Curre Curre Guagliò’, ‘Children of Babylon’ e ‘Povera Vita Mia’.

Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in 30 anni di attività, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

Link al videoclip del brano “Comanda la Gang”: https://youtu.be/eLIptzTXkNs

